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Toledo, 29 nov (EFE).- El PP ha ganado las elecciones generales de este domingo en el municipio toledano de Urda, donde el 28 de octubre se produjo el accidente ferroviario que causó 69 fallecidos.

Con el 100 por ciento del voto escrutado, el PP ha logrado 608 sufragios (el 38,26 % del total), que son 22 menos que en las elecciones de 2023, mientras que el PSOE ha tenido 503 votos (31,65 %), es decir, 32 menos que en las anteriores elecciones generales.

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De su lado, Vox ha crecido hasta los 405 votos (25,48 % del total), es decir, 117 más que en las elecciones generales de 2023.

El 28 de octubre, chocaron dos trenes de alta velocidad -uno de Renfe y otro de Iryo con un total de 530 pasajeros-, a la altura de la estación de Urda, lo que produjo 69 fallecidos y, en la actualidad, la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue cerrada. EFE

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