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Santa Cruz de Tenerife, 29 nov (EFE).- El PP ha sido el partido más votado en El Hierro, una isla marcada por el repunte migratorio en la Ruta Canaria, mientras que Vox se ha quedado a 497 votos del PSOE.

Los populares han revalidado su condición de la fuerza con el mayor respaldo (2.123 votos) en el punto más meridional del continente europeo, que este otoño está soportando una gran presión por la continua llegada de cayucos.

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Durante la campaña, el candidato popular Alberto Núñez Feijóo hizo una parada en el muelle de La Restinga para anunciar que su gobierno contará con un mando único en inmigración y planteó reformar la ley del menor y la de extranjería para retornar a los menores migrantes no acompañados con sus familias.

En su primer discurso como futuro presidente desde el balcón de la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, Feijóo se ha acordado de El Hierro, así como de Ceuta y Melilla.

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Pese a su victoria en El Hierro, el PP se ha dejado por el camino un centenar votos, mientras que el PSOE ha subido en 44.

Vox, que en 2023 no se presentó por la provincia de Santa Cruz de Tenerife por una desbandada de sus candidatos a última hora, ha cosechado 1.147 sufragios.

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Coalición Canaria se ha quedado como cuarta fuerza más votada en El Hierro con un 13,90 % de los comicios, y Unidad del Pueblo Canario, quinta, con el 5,14 %. Se Acabó la Fiesta ha superado en votos a Drago, 154 por 48. EFE