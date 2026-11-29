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Madrid, 29 nov (EFE).- El PP de Alberto Núñez Feijóo ha ganado con amplia ventaja las elecciones de este domingo y podrá formar gobierno con Vox con una holgada mayoría absoluta en el Congreso poniendo fin a la era de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Con el 99,5% escrutado y una participación histórica cercana al 80% a falta del voto exterior, el PP ha obtenido el 32,54% de los votos y 132 escaños -cinco menos que en 2023-, pero que sumados a los dos de UPN-PP y los 52 diputados de Vox, que sube 19, le concede una amplia mayoría de 186 escaños en el Congreso.

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Son diez diputados por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176 escaños.

Los de Santiago Abascal se han asentado como tercera fuerza política con el 16 por ciento de los votos y 52 escaños, igualando su mejor resultado histórico, obtenido en las elecciones de noviembre de 2019.

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El PSOE, que pasará a la oposición, se mantiene como el segundo partido más votado por delante de Vox, con 116 escaños y el 28,87 por ciento de los sufragios.

La formación liderada por Pedro Sánchez pierde cinco escaños y tres puntos sobre las elecciones de hace tres años.

El desplome de los socios del PSOE en el Gobierno de coalición, que ahora se presentaba bajo las siglas de Frente Amplio, hace imposible una reedición del pacto de investidura de 2023.

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Frente Amplio, con su candidata, Ada Colau, pasa de los 31 escaños que tenía Sumar a solo 10. Compromís que en los anteriores comicios concurrió integrado en Sumar, añade tres escaños.

En ese espacio de la izquierda, Podemos desaparece del Congreso y se queda sin escaño, con un testimonial 0,3 por ciento de los votos.

Su cabeza de cartel, la eurodiputada Irene Montero, ha anunciado que dejará también el Parlamento Europeo.

Más allá de estos movimientos en la izquierda, la cuarta fuerza política del Congreso en número de escaños es ERC, que tendrá 11 diputados en la Cámara Baja, 4 más que en 2023 y más del doble de Junts, que se deja dos asientos y se queda con cinco.

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Pese a la subida de ERC, el PSC del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue siendo el partido más votado en Cataluña, aunque pierde más de cinco puntos en estas elecciones.

Duro correctivo el que ha sufrido el PNV que, por primera vez en democracia, pierde su grupo parlamentario propio en el Congreso, se deja dos escaños y se queda con solo tres. Los de Aitor Esteban pasan a ser el tercer partido del País Vasco, con solo cuatro puntos de ventaja sobre el PP de Euskadi.

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EH Bildu se convierte así en la primera fuerza política del País Vasco en número de votos y con seis escaños, en total siete asientos en el Congreso, sumando su diputado en Navarra.

También irrumpe con fuerza Adelante Andalucía con cuatro escaños, al borde de conseguir grupo parlamentario propio, fijado en cinco diputados. El andalucismo regresa al Congreso tras 22 años ausente.

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Resultado histórico también el del BNG que triplica su representación y pasa de uno a tres escaños en la Cámara Baja, en tanto que Coalición Canaria, también dobla su resultado sobre 2023, y saca dos diputados.

En el Senado, el PP mantendrá la mayoría absoluta, ya que consigue 128 de los 209 escaños en juego, que sumados a los 23 por designación autonómica que ya tiene alcanza los 151, diecisiete por encima de la mayoría absoluta.

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Alberto Núñez Feijóo, que salvo sorpresa mayúscula será el próximo presidente del Gobierno, ha prometido gobernar para todos los españoles y dejarse llevar solo por el interés general.

"Aquí no sobra nadie", ha proclamado el presidente del PP, que ha garantizado a los españoles que los populares no les van a fallar.

Se ha felicitado de que el PP y los españoles hayan conseguido "derribar el muro" del socialista Pedro Sánchez.

Abascal: Misión cumplida

Santiago Abascal ha celebrado el resultado de este 29N que les permitirá junto al PP desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa: "Se va porque le hemos echado todos juntos".

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"Misión cumplida", ha proclamado Abascal ante cientos de seguidores de Vox que se han agolpado ante la sede de partido.

El ya presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido esperanza a los militantes y simpatizantes socialistas tras la derrota electoral: "Volveremos a gobernar antes de lo que creen".

Tras acatar el resultado electoral que ha dado la victoria al PP, que podrá gobernar con Vox, Sánchez ha garantizado que no les van a pasar "ni una" cuando cojan la "motosierra" y ha insistido en que el final de hoy será también "un nuevo principio" para el PSOE.

Sánchez, que no ha desvelado nada su futuro, y rodeado de sus ministros, todos ellos con semblante serio, ha subrayado que su partido reconoce la victoria del PP "sin sospechas, ni matices ni teorías de la conspiración".

La cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, ha reconocido el "cambio de ciclo" en España y ha hecho un llamamiento a que todas las fuerzas progresistas trabajen juntas "desde ya" para ganar "a la ola reaccionaria" en las próximas elecciones.

En esta línea, el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho que esta es "una mala noche para la democracia". EFE

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