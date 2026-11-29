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Vitoria, 29 nov (EFE).- El PNV, con 3 diputados, no podrá formar grupo propio en el Congreso de los Diputados por primera vez desde la instauración de la democracia.

Con el 96 % escrutado en Euskadi, los jeltzales han obtenido 3 escaños en las elecciones generales celebradas este domingo, lo que le convierte en la tercera fuerza de Euskadi tras el PSE-EE, que ha logrado 7 escaños y EH Bildu, con 6.

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La pérdida de un escaño en Álava -donde se queda sin representación por primera vez- y de otro en Gipuzkoa ha dejado al PNV sin grupo propio en el Congreso, donde nunca había contado con menos de cinco diputados.

Se trata también de la primera vez que el PNV no logra representación en alguno de los tres territorios de la comunidad autónoma vasca.

El PNV logró cinco diputados en los comicios generales de 1989, 1993, 1996, 2011 y 2023, mientras que su máximo histórico se situó en ocho asientos de las elecciones de 1977 y 1982. EFE

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