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Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- El delantero Ramón Sosa nació en Maracaná, pero desde este sábado se ha convertido en el nuevo ídolo de la hinchada que tiene por casa al Nubank Parque, Palmeiras, el flamante tetracampeón de la Copa Libertadores.

Sosa, nacido hace 27 años en Maracaná, municipio paraguayo del departamento de Canindeyú, resultó ser hoy el as bajo la manga que tenía el entrenador portugués Abel Ferreira para enfrentar en Montevideo a Estudiantes de La Plata en el partido final de la edición 67 de la Copa Libertadores.

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El rol de socio del argentino José Manuel 'Flaco' López en el frente de ataque suele corresponder a Vítor Roque o Mauricio, pero esta vez Ferreira sorprendió al sacar del banquillo a Sosa, quien llegó en julio de 2025 procedente del Nottingham Forest.

En su partido número 24 en la temporada, Sosa marcó su decimoquinto gol, pero el marcado hoy tras la asistencia del colombiano Jhon Arias a los 52 minutos del partido en el Centenario será uno de los más recordados de su carrera.

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El gol del cuarto título del Palmeiras en la Copa Libertadores fue apenas el tercero del paraguayo en la presente campaña, pues en la fase de grupos anotó en el empate 1-1 con el Junior de Barranquilla y el otro sirvió para estirar una ventaja sobre Sporting Cristal.

A los 77 minutos, el número 19 fue sustituido por Mauricio y fuera de la cancha se convirtió en blanco de las felicitaciones y ovaciones de los hinchas y sus compañeros.

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Así como Maracaná, constituido como distrito el 15 de septiembre de 2016 es uno de los más nuevos de Paraguay, Sosa vuelve a Sao Paulo con la fama de nuevo ídolo, el ídolo improbable que aportó el gol para el cuarto título de Libertadores en la historia del Palmeiras. EFE

(foto)