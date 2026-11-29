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Las formaciones independentistas catalanas han ganado 2 diputados con el 92,34% de votos escrutados en estas elecciones generales, marcadas por un aumento de ERC, que pasa de 7 a 11 escaños en una campaña donde su cabeza de lista Gabriel Rufián ha ganado protagonismo, mientras que Junts ha perdido 2 (de 7 a 5).

En 2023 Junts y ERC sumaron 14 escaños, una cifra inferior a los 23 de los comicios de 2019 (celebrados en pleno 'procés' con los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo): entonces ERC obtuvo 13, Junts 8 y la CUP 2, formación que sí obtuvo representación entonces.

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En esta ocasión, los republicanos han logrado 784.884 votos, frente a los 466.020 de hace tres años, mientras que Junts hn crecido ligeramente en votos: 400.371 frente a los 395.429: así suman 1.185.255 votos frente a los 861.445 de 2023 ,a los que habría que sumar los 99.644 votos de la CUP, que no obtuvo representación.

Las formaciones no independentistas PSC, PP, Vox y Front Ampli han sumado 2.609.094 votos este 29N, lo que equivale a 32 diputados, mientras que en 2023 la suma de votos fue de 2.467.652 (34 escaños): es un aumento paralelo al incremento de PP, de 6 a 9 diputados (de 473.620 a 678.237), y el de Vox, de 2 a 5 (de 275.080 a 444.210).

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El PSC ha pasado de 19 a 15 diputados (de 1.221.335 a 1.202.966) y Front Ampli se queda con 3 (de 497.617 a 341.856), 4 menos que los 7 que logró Sumar-ECP.

PROVINCIAS

En 2023 el PSC obtuvo 13 diputados por Barcelona, demarcación donde ahora ha obtenido 10; Sumar logró 5, pero ha perdido 2; ERC 4, y ahora ha subido a 7; y Junts 3, los mismos que ha registrado este domingo.

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En Girona, el PSC ha mantenido los 2 diputados que logró en 2023; Junts ha pasado de 2 a 1; ERC mantiene su escaño, y Sumar lo pierde.

En Lleida, PSC ha pasado de 2 a 1 diputado; ERC mantiene el suyo, al igual que Junts, mientras que PP entra con 1.

En Tarragona, PSC mantiene 2, ERC pasa de 1 a 2; PP mantiene su escaño, mientras que Junts y Front Ampli pierden el que tenían.

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AUTONÓMICAS

La ventaja del bloque no independentista se mantiene, al igual que en las elecciones al Parlament de 2024, cuando, por primera vez desde 2017, adelantó al independentismo con la suma de 74 escaños de PSC, Comuns Sumar, Vox, Cs y PP (1.688.099 votos, es decir, un 53,45% del total) frente a los 61 escaños de Junts, ERC, CUP y AC (1.360.806 votos, un 43,08%).

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En esos comicios catalanes se presentó por primera vez AC, que obtuvo 2 escaños, aunque en estas generales no ha presentado lista, mientras que Cs no logró representación; y la CUP no ha acudido a los comicios de este domingo.