28/11/2026 La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, en rueda de prensa. POLITICA VÍDEO DE MONCLOA

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El Gobierno ha subrayado la "total normalidad" con que se ha desarrollado el proceso de apertura de los colegios electorales en toda España, donde, una hora y media después de la apertura de las urnas, se encontraban ya constituidas el total de las mesas electorales.

En una rueda de prensa en el Centro de Datos instalado en el Ifema de Madrid, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, han indicado que la normalidad ha marcado el inicio de la jornada electoral con las mesas y las juntas electorales de zona provinciales constituidas "sin incidentes dignos de mención".

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En concreto, el 100% de las 61.033 mesas preparadas para recibir los votos de los 38,6 millones de personas que pueden acudir a las urnas en España este domingo estaban constituidas a las 10.28 horas.

La subsecretaria del Ministerio del Interior ha destacado, como es habitual, la rápida participación de la localidad riojana de Villarroya, situada a unos 63 kilómetros de Logroño, donde ha sido de nuevo el primer municipio en cerrar sus urnas. Sin embargo, en esta ocasión no han podido superar su propio récord debido a que uno de los votos se había emitido por correo, lo que ha retrasado unos minutos el cierre.

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Entre las anécdotas de la mañana, la subsecretaria de Interior ha destacado que la primera mesa electoral en comunicar su constitución, a las ocho en punto, ha sido la instalada en el Polideportivo Municipal de Burriana (Castellón).

Asimismo, tres miembros de mesas electorales con discapacidad auditiva han solicitado intérpretes de lengua de signos para poder ejercer sus funciones durante la jornada. Se trata de mesas ubicadas en Astillero (Cantabria), Leganés (Madrid) y Murcia capital.

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Por otro lado, un colegio electoral de Barbate (Cádiz) tendrá que prolongar media hora el horario de votación por cuestiones "meramente logísticas", según ha informado Crisóstomo, que ha insistido en que no se trata de una incidencia de gravedad.

Para garantizar la seguridad del proceso electoral, Crisóstomo ha recordado que se han desplegado más de 100.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes vigilan el desarrollo de las votaciones en todo el territorio nacional.

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PRÓXIMAS RUEDAS DE PRENSA

La secretaria de Estado de Comunicación y la subsecretaria del Ministerio del Interior volverán a comparecer a las 14.30 horas y a las 18.30 horas para aportar los datos de participación durante la jornada electoral y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, harán lo propio a partir de las 22.30 horas para informar de los resultados de las elecciones generales.

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Además, el Ministerio del Interior está ofreciendo información actualizada sobre el desarrollo de la jornada electoral, la constitución de las mesas electorales y la participación a través de su página web 'resultados.29neleccionesgenerales.com', así como en la aplicación para dispositivos móviles 'Elecciones Generales 29N', descargable de forma gratuita en los markets de las plataformas Android e iOS.