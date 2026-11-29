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El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destaca, tras ejercer su derecho a voto, la "transparencia" en el traslado del buque 'Med Emre' hacia el Puerto de Cartagena, calificando la situación de "emergencia nacional", por lo que ha pedido "sentido de Estado".

"Es una decisión que se ha tomado estrictamente sobre criterios técnicos y el puerto de Cartagena es el único puerto que garantiza extraer la mercancía con seguridad", ha explicado el delegado del Gobierno.

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