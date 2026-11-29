El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destaca, tras ejercer su derecho a voto, la "transparencia" en el traslado del buque 'Med Emre' hacia el Puerto de Cartagena, calificando la situación de "emergencia nacional", por lo que ha pedido "sentido de Estado".
"Es una decisión que se ha tomado estrictamente sobre criterios técnicos y el puerto de Cartagena es el único puerto que garantiza extraer la mercancía con seguridad", ha explicado el delegado del Gobierno.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Qué pasa con los votos cuando se cierran los colegios electorales: los sobres se abren uno a uno, se leen en alto y viajan escoltados
Un repaso al recorrido que siguen las papeletas desde que se cierran las urnas hasta que los resultados se publican de forma oficial en el BOE
Elecciones generales en España 29-N, en directo | Ya han votado Sánchez, Feijóo, Colau y Abascal: la jornada transcurre con normalidad
Seguimos esta jornada histórica en la que 38 millones de ciudadanos deciden un cambio de rumbo con Feijóo a la cabeza o si Sánchez merece cuatro años más
Resultados del Super Once del 29 noviembre
Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.
Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre: Luisa desaparece y Alejo está dispuesto a matar a don Hernando por ella
Luisa se enfrenta a don Hernando y desaparece del valle, provocando así la locura de Alejo
Las mejores imágenes de las elecciones generales en España 29-N: de la apertura de los colegios a la fiesta (o el duelo) de los partidos
Contamos cronológicamente y a través de fotografías la jornada electoral, el día que los españoles deciden si el país necesita un cambio o dan una nueva oportunidad a Pedro Sánchez
MÁS NOTICIAS