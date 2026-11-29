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Madrid, 29 nov (EFE).- El XVIII Congreso Nacional del Medioambiente (CONAMA) arranca mañana lunes con la entrega del Premio a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, concedido este año al proyecto MADRE (Manejo Agroecológico y Desarrollo rural en Ecosistemas de la Sierra de las Nieves).

El reconocimiento pone en valor una iniciativa impulsada desde la Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo, desarrollado con el apoyo de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

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Según fuentes de la propia SEAE, este proyecto "ha demostrado que la producción sostenible y la conservación del medio ambiente van de la mano" y que "la agroecología y la ganadería extensiva son la llave para el reto demográfico y la conservación de la biodiversidad".

Considerado el foro más importante a nivel nacional para abordar todo tipo de temas relacionados con la sostenibilidad y el medioambiente y organizado con carácter bienal, el CONAMA espera a más de 7.000 asistentes y más de un millar de ponentes que participarán en 45 comités técnicos entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.

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Su objetivo, según la propia Fundación CONAMA, organizadora del congreso, pasa por buscar "nuevas soluciones para seguir acelerando la transición ecológica a pesar de la decepción de la COP31" que finalizó recientemente en Antalya (Turquía) sin acuerdo global final, la primera vez que lo hace desde 2009.

Por ello "pondrá el foco en la necesidad de pasar de los compromisos a los resultados" abordando cuestiones "decisivas" como la protección de las infraestructuras críticas frente a fenómenos meteorológicos extremos o el desarrollo de territorios y ciudades más resilientes.

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El congreso contará con la presencia de la vicepresidenta tercera y responsable del MITECO, Sara Aagesen; la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Elena Pita; el comisionado para la Economía Circular, Alejandro Dorado Nájera; la directora del Real Instituto ElCano, Elena López Gunn, y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, María García de la Fuente, entre muchos otros asistentes.

El programa de esta edición se desarrollará a través de un centenar de sesiones que buscan "integrar energía, agua, vivienda, movilidad, biodiversidad..., que no se pueden tratar como políticas separadas", ha explicado a EFE su directora, Alicia Torrego.

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El lema de esta edición, es 'Hacer' puesto que la transición ecológica "ya no necesita demostrar por qué es necesaria sino mostrar cómo hay que hacerla" y por ello servirá para "enseñar proyectos que funcionan, conectar a la gente que está haciendo cosas con las que quieren hacerlas, discutir qué barreras tenemos y cómo eliminarlas".

Entre las propuestas del foro figura la puesta en marcha de un nuevo comité técnico enfocado hacia los participantes más jóvenes porque, como precisa Torrego, "tenemos que dibujar cómo hacer las cosas en los próximos 20 años" y "construir capacidades y redes profesionales" que permitan garantizar un relevo en el sector.

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También incluirá el Encuentro iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA) con el objetivo de lanzar una hoja de ruta en apoyo a la agenda ambiental de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró a principios de noviembre en Madrid, ya que "la transición ecológica no entiende de fronteras".

Uno de los puntos importantes del CONAMA, según los organizadores, será "demostrar que la sostenibilidad y la competitividad no son objetivos contrapuestos" sino que "pueden y deben avanzar conjuntamente" a través de la innovación, el aprovechamiento eficiente de los recursos y la transformación de las cadenas de valor.

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En este sentido, la adaptación climática se plantea "no sólo como una necesidad para reducir los riesgos, sino también como una oportunidad de inversión, creación de empleo, competitividad económica y cohesión social".

Por ello habrá espacio desde el mismo lunes para debatir sobre economía circular y transformación industrial, dos de las "herramientas fundamentales para acelerar la transición ecológica". EFE

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