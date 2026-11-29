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Sevilla, 29 nov (EFE).- El andalucismo volverá en la próxima legislatura al Congreso de los Diputados, 22 años después, de la mano de Adelante Andalucía, que con el 70 % de los votos escrutados obtiene 4 escaños y consolida, entre las formaciones a la izquierda del PSOE, el 'sorpaso' a la coalición del Frente Amplio.

Adelante Andalucía, un partido que se define como andalucista de izquierda, tomará el testigo del extinto Partido Andalucista, que, encabezado por Alejandro Rojas-Marcos, llegó a conseguir cinco diputados en las elecciones de 1979, y volvió a tener representación entre 1989 y 1993 con dos diputados y con uno en la legislatura 2000-2004. EFE

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