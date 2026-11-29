Sevilla, 29 nov (EFE).- El andalucismo volverá en la próxima legislatura al Congreso de los Diputados, 22 años después, de la mano de Adelante Andalucía, que con el 70 % de los votos escrutados obtiene 4 escaños y consolida, entre las formaciones a la izquierda del PSOE, el 'sorpaso' a la coalición del Frente Amplio.
Adelante Andalucía, un partido que se define como andalucista de izquierda, tomará el testigo del extinto Partido Andalucista, que, encabezado por Alejandro Rojas-Marcos, llegó a conseguir cinco diputados en las elecciones de 1979, y volvió a tener representación entre 1989 y 1993 con dos diputados y con uno en la legislatura 2000-2004. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Mapa de las elecciones generales de 2026: quién ha ganado este 29-N provincia a provincia y municipio a municipio
Así se han repartido los escaños en cada una de las provincias de España
El resultado de las elecciones generales en España 29-N: con más del 60% del escrutinio, el PP ganaría y conseguiría la mayoría absoluta con Vox
Seguimos esta jornada histórica en la que 38 millones de ciudadanos deciden un cambio de rumbo con Feijóo a la cabeza o si Sánchez merece cuatro años más
Pedro Sánchez pierde las elecciones frente al PP de Feijóo y no tiene opciones de alcanzar la mayoría absoluta por el descalabro de la izquierda
Los socialistas perderían las elecciones de este domingo, situándose como segunda fuerza política por detrás de los populares y con un bloque de izquierdas sin los números suficientes para formar una mayoría progresista
Vox se dispara y podrá entrar en el Gobierno si logra un acuerdo con el PP: Santiago Abascal logra su objetivo de “echar a Sánchez de la Moncloa”
Con el 50% escrutado, los resultados dan a los de Alberto Núñez Feijóo y a Vox la mayoría absoluta
Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5
Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once
MÁS NOTICIAS