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Lucía Ruiz Simón

Madrid, 29 nov (EFE).- Domi Vélez representa la quinta generación de una familia andaluza dedicada al noble oficio de hacer pan y es, además, el mejor panadero del mundo; "hay que hacer apetecible" el oficio de la panadería, especialmente a los jóvenes, advierte, pues son el gran objetivo, también como consumidores.

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Hace una semana, recibió el 'Best Bakers in the World Award 2026', en una gala celebrada en la localidad italiana de Bagheria y ya en 2021 cosechó un título similar.

En una entrevista con EFE Agro desde su obrador en Lebrija (Sevilla), defiende convencido la panadería "real", la que se la "juega" cada día en un mostrador y que, como ha demostrado, también puede llegar a lo más alto.

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Para Vélez, este segundo premio tiene un gran significado porque se reconoce la trayectoria familiar y personal, y su capacidad para mantenerse en el nivel más alto apostando por el pan de calidad y con una empresa con 100 trabajadores.

Explica que la panadería española tuvo una época "muy mala", donde no había formación y el producto era "sota, caballo y rey", sin más; le siguió una oleada de panaderos formados "por los mejores" y que está entre las mejores del mundo.

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El panadero apunta que, para hacer frente a sus necesidades de recursos humanos y seguir expandiendo su negocio, contrata profesionales que egresan del grado superior de cocina "muy meticulosos a la hora de trabajar" y a los que él mismo forma.

Aun así, reconoce que uno de los problemas para encontrar relevo en muchos negocios abocados al cierre es "no haber sabido adaptarse", por ejemplo, con "nuevas técnicas y formación" que permite que, en lugar de tener que estar en el obrador desde las 22.00 horas, puedas ir sobre las 4.30, un horario "más apetecible".

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"Cuando ves que se trasnocha y que no puedes tener una vida y conciliar la vida familiar, pues no hay relevo", concluye sobre este tema.

En el repaso de su trayectoria, subraya que "se la jugaron" poniendo en valor un producto a un precio que "la gente no estaba acostumbrada a pagar", un tipo de panadería que está funcionando "francamente bien".

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Y se muestra sorprendido por algunos discursos como que los jóvenes no consumen pan, una percepción contra la que tiene que luchar el panadero y dar visibilidad a su trabajo, no solo en tienda.

Por ejemplo, sobre la idea de que el pan engorda, defiende que un "producto bien fermentado, con harinas de calidad, no solo sienta bien, sino que además te nutre".

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También se refiere a la competencia del lineal, ante la que aboga por favorecer que el cliente pueda comprar sus productos a pesar del ajetreado modo de vida actual; en su caso, tras abrir tiendas cerca de supermercados, asegura que tiene usuarios que llenan el carrito y luego pasan por su local.

Sobre el alza de costes, asegura que no se puede repercutir al precio al cliente la subida de materias primas o energéticos, por lo que apela a tener una buena contabilidad para saber "hasta dónde puedes llegar".

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Un pan de calidad también requiere un consumidor más formado. Vélez aboga por conservarlo en una bolsa de tela e, incluso en ambientes muy calurosos como los andaluces en verano, no rechaza meterlo en el frigorífico pero bien protegido contra la humedad.

Y de cara a las fiestas navideñas aconseja "maridar" los encuentros familiares con un buen pan tradicional, como son las teleras en Andalucía, la "mejor opción" para combinar con cualquier plato. EFE

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(foto)