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La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha admitido el mal resultado en las elecciones del 29N, ha criticado que la estrategia del voto útil del PSOE ha fracasado y ha llamado a todas las izquierdas a ser "inteligentes", cooperar y unirse para armar una alternativa ilusionante para el futuro.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en el Espacio Larra de Madrid tras confirmarse la mayoría absoluta del bloque conformado por PP y Vox en unos comicios donde, según ha resaltado, el bloque progresista ha "perdido claramente" las generales.

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La también exalcaldesa de Barcelona ha querido mandar un mensaje de cara al futuro al asegurar que Frente Amplio no va a rendirse ni va a bajar los brazos, enviando un mensaje a otras formaciones progresistas con vistas al futuro.

"Las izquierdas somos plurales y eso es algo positivo. No es un problema la diversidad, debemos ser inteligentes y coordinarnos. Debemos unirnos porque no podemos permitir que haya un retroceso de derechos y libertades en nuestro país", ha proclamado para instar a, desde ya, potenciar una estrategia de coordinación en el nuevo Congreso resultante de las elecciones del 29N.

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Colau ha prometido que en los próximos días tendrán tiempo de analizar exactamente las causas del desplome de su espacio, que se ha quedado en 13 diputados, y ha reconocido que el resultado genera "tristeza". Dicho esto, ha cargado claramente contra la estrategia del PSOE y su líder, Pedro Sánchez, al sentenciar que su táctica del "voto útil claramente no ha funcionado".

ENTRARON TARDE EN LA CAMPAÑA

En una comparecencia sin preguntas y con aplausos dirigidos a su militancia, la candidata está convencida de que han hecho una campaña "en positivo" y que les ha faltado más días para que su mensaje calara con más fuerza.

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A su juicio, la jornada electoral confirma un cambio de ciclo en España y que la derrota de la izquierda se explica por una movilización "en contra" por el "malestar social" y una "petición de gran parte de la sociedad de un cambio".