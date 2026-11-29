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La Laguna (Tenerife), 29 nov (EFE).- El presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, confía en que en estas elecciones generales se registre una participación histórica "después de mucho tiempo" en el que en el archipiélago ronde "el sesenta y pico por ciento". "No puede ser que la abstención sea la que gane siempre".

Tras ejercer su derecho a voto "tempranito" en un colegio electoral en La Manzanilla, La Laguna, Clavijo ha hecho un llamamiento a la movilización en las urnas por cuanto "hoy se decide el futuro que va a tener esta tierra". "Y necesitamos que sea prometedor e ilusionante".

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"Animo a todo el mundo a que vaya a votar y que voten lo que quieran, pero que ejerzan su derecho", ha insistido Clavijo, quien "por supuesto" espera que esa participación "ojalá suba bastante" y haya una participación activa de la población joven, pues "su voto es útil" y sirve "para cambiar las cosas".

El presidente de Canarias ha analizado que "todas las elecciones son distintas, unas más fáciles, otras más difíciles, donde el contexto es más o menos complejo", pero por encima de otras consideraciones ha pedido tener en cuenta "el valor" del derecho al voto.

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Clavijo tiene previsto visitar colegios electorales para arropar a sus compañeros, interventores, apoderados, y a las siete acudirá a la sede de Coalición Canaria para seguir el escrutinio, que es "cuando empiezan los nervios". EFE

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