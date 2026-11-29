La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha deseado que la jornada electoral de este domingo sea "tranquila" y transcurra con "absoluta normalidad".
Chivite ha acompañado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y candidata del PSN al Congreso por Navarra, Elma Saiz, a votar en las escuelas de San Francisco, en el casco antiguo de Pamplona. Previamente, ella había emitido su voto en Gorráiz porque "quería acompañar a la candidata a votar".
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La presidenta navarra ha animado a la ciudadanía a participar en estas elecciones porque "cuantas más personas participemos de una decisión, más acertada y legítima será esa decisión". Ha insistido así en desear en que haya una "amplia movilización".
María Chivite se ha mostrado "ilusionada" y ha vaticinado que "nos va a ir bien". "Vamos a ver cuánto de bien nos va", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación.
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