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Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- Carlos Sainz (Williams), decimoquinto clasificado en el Gran Premio de Catar, ha ironizado que, quizás, el único objetivo posible para su carrera era "batir a uno de los Haas", tal y como ha conseguido con el brasileño Rafael Câmara.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la carrera, el madrileño ha lamentado que ha sido un fin de semana "complicado para el equipo y para mí", pero se ha mostrado "contento con mi salida, con mis tandas y con mi carrera", a pesar de ser una de esas carreras "que no lucen".

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Sainz ha resaltado que en "circuitos normales, no como en Las Vegas", donde consiguió una meritoria octava plaza, el Williams "está muy lejos" de la parte media alta de la parrilla, pero rescata la positividad de sellar "un fin de semana sólido".

De cara a la carrera de Abu Dabi, última cita del calendario de Fórmula Uno, el piloto español ha asegurado que la planificación será "seguir probando cosas" para aprender y mejorar para la temporada 2027, donde espera dar un salto adelante con el monoplaza británico. EFE

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phd/apa