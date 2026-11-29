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Logroño, 29 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y del PP de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha animado este domingo a los ciudadanos a votar la candidatura que consideren "mejor para el futuro de España y de la región".

En declaraciones a los periodistas tras votar en Logroño, ha indicado que lo fundamental en esta jornada "importante" es que discurra "con normalidad" y todos los votantes puedan "decidir libremente".

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"Estamos decidiendo entre todos el futuro de este país, la España que queremos", ha dicho Capellán, pero también cada una de las comunidades autónomas y los municipios, que dependen del futuro del país.

Así, ha recalcado, cuanta más personas participen y ejerzan ese derecho, "más fuerte" es la democracia y el estado de derecho, algo que "siempre es saludable". EFE

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