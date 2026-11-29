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Zaragoza, 29 nov (EFE).- El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones generales de este domingo, un cita "muy importante" en la que "lo que cada uno quiera lo demuestra en las urnas".

"Hoy sin duda es un día muy importante, llevábamos muchísimo tiempo esperando tener la oportunidad de votar y por fin hoy votamos", ha enfatizado Azcón, quien ha insistido en que los españoles tienen la oportunidad de decidir si quieren cambiar o no al Gobierno de España.

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Por ello, y tras ejercer su derecho al voto en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, ha animado a todo al mundo a acudir a las urnas. "Es media hora, pero es la media hora que dirigirá el rumbo de España durante los próximos años", ha remarcado.

Además, ha valorado la labor de todas las personas que hoy están trabajando para que las elecciones generales transcurran con normalidad, y en especial a la de interventores y apoderados de todos los partidos políticos, en particular los 3.000 del PP repartidos entre los colegios de las tres provincias. EFE

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