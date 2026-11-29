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La candidata del PSOE al Congreso por Baleares, Francina Armengol, ha llamado a la participación "masiva" en las elecciones generales de este domingo y a "llenar las urnas de ilusión y esperanza".

Así lo ha manifestado la también secretaria general del PSIB-PSOE en declaraciones a los medios tras ejercer este domingo por la mañana su derecho al voto el colegio Sant Felip Neri de Palma.

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"Pido a todo el mundo que participe y vote. Es un derecho que nos costó muchos años conquistar y hoy es el día clave para que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho a decidir quién queremos que gobierno España", ha subrayado.

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a participar "masivamente" y a que piense en "el presente y el futuro". "Desde la cabeza y el corazón", ha añadido.

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Igualmente, en un mensaje en redes sociales, Armengol ha remarcado que "cada voto cuenta". "No dejemos que nadie decida por nosotros", ha concluido.

También ha agradecido la labor de los miembros de las mesas electorales y de los apoderados.