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Bolonia (Italia), 29 nov (EFE).- Las selecciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú conocieron este domingo a sus próximos rivales en la primera ronda de la fase de clasificación para la Final a 8 de la Copa Davis 2027, tras el sorteo celebrado en Bolonia (Italia).

Argentina se enfrentará a Eslovaquia, mientras que Brasil tendrá como rival a Países Bajos. Chile se medirá a Francia, Ecuador jugará ante Australia y Perú tendrá que enfrentarse a Gran Bretaña en una eliminatoria que se disputará en febrero del próximo año.

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Al igual que en la edición anterior, la clasificación para la Final a 8 se jugará en dos rondas. Las eliminatorias de primera ronda se disputarán del 5 al 7 de febrero de 2027, mientras que las de segunda ronda tendrán lugar del 17 al 19 de septiembre.

Chile tendrá uno de los compromisos más exigentes ante Francia, décima cabeza de serie, mientras que Ecuador se medirá a Australia, novena preclasificada. Perú, por su parte, tendrá que superar a Gran Bretaña, quinta cabeza de serie, y Argentina buscará avanzar ante Eslovaquia.

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Brasil, en tanto, se enfrentará a Países Bajos, duodécima cabeza de serie, en su intento por alcanzar la segunda ronda de la competición.

El sorteo también dejó posibles enfrentamientos entre selecciones sudamericanas en septiembre. Si Chile y Perú superan sus respectivas eliminatorias de febrero, ambos equipos se cruzarán en la segunda ronda, en la que estará en juego el pase a la Final a 8.

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Argentina, si elimina a Eslovaquia, se enfrentará al ganador del duelo entre Bélgica y Mónaco. Brasil, en caso de superar a Países Bajos, jugará ante el vencedor del República Checa-Noruega. Ecuador, por su parte, tendría como posible rival al ganador del Austria-Serbia.

España, que alcanzó la final de la presente edición, no tendrá que disputar la primera ronda y accederá directamente a la segunda, donde se enfrentará al ganador del Japón-Hungría. Italia, como país anfitrión, tendrá asegurada su presencia en la Final a 8 de 2027.

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-- Cuadro completo de enfrentamientos:

- Japón - Hungría

- Alemania - Croacia

- Dinamarca - Corea del Sur

- República Checa - Noruega

- Brasil - Países Bajos

- Bélgica - Mónaco

- Eslovaquia - Argentina

- Gran Bretaña - Perú

- Chile - Francia

- Austria - Serbia

- Ecuador - Australia

- Estados Unidos - China Taipéi (Taiwán/República de China)

- India - Canadá. EFE