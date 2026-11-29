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Montevideo, 28 nov (EFE).- Alexis Castro, centrocampista de Estudiantes de La Plata, aseguró este sábado tras caer contra Palmeiras en la final de la Copa Libertadores que los jugadores del 'Pincha' pueden mirarse a la cara y sentirse orgullosos por lo hecho.

"La tristeza es muy grande, porque la ilusión era muy grande. Sentimos que hicimos todo lo posible para representar a esta institución que es enorme y para representar a la gente. Creo que lo pudimos hacer a lo largo de este torneo. Nos faltó el empujón final, pero el fútbol es así", enfatizó.

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Asimismo apuntó: "Nos vamos con la frente en alto y sabiendo que nos podemos mirar a la cara, porque realmente dejamos todo y esta vez el fútbol no nos recompensó".

Castro también agradeció a los hinchas de Estudiantes por su apoyo y dijo que lo vivido en los últimos días fue "una locura hermosa".

Palmeiras conquistó este sábado la Copa Libertadores tras vencer por 1-0 a Estudiantes en el estadio Centenario de Montevideo con un tanto del paraguayo Ramón Sosa a los 52 minutos de juego.

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Castro fue titular en el club argentino y a los 86 minutos lo reemplazó Joaquín Correa. EFE

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