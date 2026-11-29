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Madrid, 30 nov (EFE).- Adelante Andalucía ha dado la campanada al conseguir cuatro escaños, que la convierten en la única formación sin representación parlamentaria que se estrena en las Cortes, un logro que ha estado cerca de conseguir Se Acabo la Fiesta (SALF), el partido que lidera Luis Pérez 'Alvise' que, pese a conseguir 457.551 votos, no dará el salto a la política nacional.

Con más de un 99 % del voto escrutado, se cumplen las encuestas para los partidos que aspiraban a entrar en el Parlamento ya que los sondeos vaticinaban que únicamente una formación se iba a estrenar en el Congreso, Adelante Andalucía, de izquierdas y andalucista, que amplia así sus éxitos en elecciones autonómicas de los últimos años.

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El partido que lidera Jose Ignacio García desembarca en el Congreso gracias a 536.286 votos - 1,91%- que se traducen en cuatro diputados, un éxito que tiene su contrapunto en el desplome de Podemos, que por vez primera desde su fundación se ha quedado fuera del Parlamento, cuando se cumplen diez años de las generales de 2016 en las que logró un máximo histórico de 71 diputados.

Para medir el resultado de Podemos, hay que mirar al partido Frente Obrero, que ha doblado sus sufragios hasta el punto de quedarse cerca de superarle en votos, 88.991 ante los 91.522 de la formación morada, un partido que estuvo en el Gobierno (2020-2023).

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Al palo ha golpeado Se Acabo la Fiesta, que es entre los partidos extraparlamentarios el que más cerca ha estado de entrar en el Congreso, de manera que el eurodiputado Alvise no dará el paso a la política nacional pese a haber cosechado 457.551 votos (un 1,63%) que, sin embargo, no han sido suficientes para conseguir el tan ansiado escaño.

La formación de Alvise ha desbancado, eso sí, al partido animalista Pacma que suele encabezar la lista de los partidos que tradicionalmente se quedan a las puertas de entrar al Congreso.

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Porque los animalistas vuelven a quedarse fuera, aunque esta vez bajan notablemente con 83.027 sufragios, nada que ver con los casi 166.000 votos que tuvo en 2023, el 0,7 %, después de que en 2019 hubiese alcanzado los 329.000, el 1,3 %, que en una circunscripción única y sin umbral mínimo le hubiesen otorgado 4 escaños.

Por debajo tres formaciones que debutaban en una cita nacional: Unidad del Pueblo Canario con 72.769 votos; Alhora, el partido indepedentista catalán fundado por la exconsellera Clara Ponsatí que ha cosechado 53.907 sufragios; y Democracia 21 de Miriam González con 52.997 papeletas.

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Ninguna de ellas aterrizará en las Cortes, como tampoco lo hará Iustitia Europa, el partido fundado por el abogado Luis María Pardo, personado en varias causas judiciales vinculadas al entorno del PSOE, que apenas ha obtenido 6.665 votos. EFE