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Montevideo, 28 nov (EFE).- El entrenador de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, aseguró este sábado tras ganar la Copa Libertadores que su equipo consiguió "una victoria justa" frente al argentino Estudiantes de La Plata en la final en el estadio Centenario de Montevideo.

Más allá de esto, destacó el encuentro jugado por su adversario y valoró el gran torneo hecho por el conjunto dirigido por el uruguayo Alexander Medina, que dejó por el camino a los brasileños Corinthians y Flamengo.

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"Creo que hoy fuimos claramente mejores (...) Fue una victoria justa", subrayó el director técnico, quien agregó que el hecho de que el césped del estadio Centenario no fuera regado minutos antes del comienzo de la primera parte no le permitió a su equipo tener velocidad.

Por otro lado, Ferreira dijo que hoy no es mejor por haber ganado la final de la Libertadores ni que era peor el año pasado por haber caído en la final ante Flamengo.

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"Yo no me mido por los resultados, me mido por la ambición, por el trabajo", apuntó el entrenador, que en el medio de la conferencia fue mojado por sus futbolistas, quienes llegaron cantando hasta la sala de conferencias.

Ferreira también destacó a Ramón Sosa por marcar el gol, aunque enfatizó que en el fútbol no hay solo un héroe.

"Héroes son los que vinieron acá, pagaron el pasaje y vinieron a apoyarnos. También son héroes nuestros familiares. No es justo que se creen héroes porque un jugador determinado hizo un gol. Es un gol que nos pertenece a todos", dijo.

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También se refirió a Gustavo Gómez, enfatizó que es un verdadero líder y añadió que merece tener una estatua en el club.

El futbolista paraguayo y el entrenador conquistaron juntos las Libertadores de 2020, 2021 y 2026.

Palmeiras venció este sábado por 1-0 a Estudiantes y conquistó la cuarta copa de su historia tras las ganadas en esos años y en 1999. EFE

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(foto)