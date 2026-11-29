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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido este domingo tras el escrutinio electoral para congratularse de que su formación ha "cumplido la misión" de desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Además, ha garantizado que "el cambio necesario y tranquilo" de España "comienza mañana", y ha advertido al presidente de "consecuencias".

"¡Misión cumplida: se va, se va, se va, se va porque le hemos echado todos juntos, ya es el pasado!", ha exclamado Abascal en declaraciones desde el exterior de la sede nacional de Vox, ubicada en la madrileña calle de Bambú, tras el escrutinio que ha dado mayoría absoluta a la suma de PP y Vox.

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"Ni todo su poder, ni todas sus mentiras, ni todas sus trampas, ni toda su violencia e intimidación contra Vox han podido con una movilización mayoritaria del pueblo español", ha continuado el líder de Vox, en alusión a la alta participación en los comicios, un 79,55%. Abascal considera que "el amor a la patria y el amor a España ha vencido a la corrupción, a la traición y a la mentira" que, a su juicio, representa el Gobierno de Sánchez.

Durante su intervención, Abascal ha atribuido a Vox la derrota de Sánchez, porque ha sido el único partido nacional que ha crecido en votos y en escaños. Vox ha logrado 52 asientos, 19 más que en las elecciones de 2023, y ha escalado hasta el 16% de los sufragios, frente al 12,4% de la elección anterior, más de 4,4 millones. Aunque PP y Vox suman 185 escaños, el PP ha cosechado 133, cuatro menos que en 2023.

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MAÑANA COMIENZA UNA NUEVA MISIÓN

Por otro lado, Abascal ha afirmado que desalojar a Sánchez del Gobierno "sólo era la primera misión" y que "no hay tiempo para el descanso" porque "mañana comienza la siguiente: el cambio necesario, tranquilo y profundo" que necesita España. "Hay que empezar a hacer exactamente lo contrario de lo que han hecho estos años para reconstruir España", ha señalado, sin dar detalles sobre las conversaciones con los 'populares'.

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Sí ha prometido que la primera medida del gobierno estará orientada a la prioridad nacional, una de los ejes de su campaña electoral. "El interés de la patria y los españoles por encima de cualquier otra cosa, del partido, de región o persona", ha dicho.

A renglón seguido, ha advertido al PSOE y al Gobierno de que el próximo gobierno "no será cómplice de la impunidad", en contraposición a la amnistía a los implicados en el procés o los indultos de Sánchez, según ha denunciado, y hará como que "no ha pasado nada" ni dirán "pelillos a la mar". "Han pasado muchas cosas, y muy graves, y van a tener que asumir las consecuencias", ha advertido, aunque no ha profundizado.

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El líder de Vox ha agradecido su apoyo a los votantes, simpatizantes, afiliados y apoderados que han "vigilado" el proceso electoral. "Esto no ha hecho más que empezar y va a ser por nuestro apoyo, nos habéis llevado en volandas y no habríamos podido resistir frente a difamaciones, los que nos querían desalentar o dividir".

Abascal ha comparecido acompañado de dirigentes de Vox, como el vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga; la secretaria general adjunta, Montse Lluis; la portavoz en el Congreso, Pepa Millán; y el jefe de la delegación en Bruselas, Jorge Buxadé, entre otros.

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Cientos de simpatizantes se han acercado a la sede nacional de Vox para celebrar el resultado electoral y escuchar a Abascal. Ondeando banderas de España, han coreado 'Socialista el que no bote', 'Pedro Sánchez, hijo de puta', 'Pedro Sánchez, a prisión' y 'España, cristiana y no musulmana'.