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Barcelona, 28 nov (EFE).- Un menor de 11 años se encuentra en estado crítico tras resultar herido este sábado en una pelea con armas blancas en el municipio barcelonés de Parcs del Penedès, han informado a EFE fuentes próximas al caso.

La pelea, según los Mossos, ha tenido lugar a las 15:45 horas en la vía pública por causas que ahora investiga la policía catalana, que ha detenido por este caso a dos hombres, de 31 y 47 años.

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Hasta el lugar de la pelea se han trasladado tres ambulancias y un helicóptero del Sistema Médico de Emergencias (SEM), sanitarios que han evacuado al menor a un centro hospitalario en estado crítico. EFE