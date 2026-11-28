Barcelona, 28 nov (EFE).- Un menor de 11 años se encuentra en estado crítico tras resultar herido este sábado en una pelea con armas blancas en el municipio barcelonés de Parcs del Penedès, han informado a EFE fuentes próximas al caso.
La pelea, según los Mossos, ha tenido lugar a las 15:45 horas en la vía pública por causas que ahora investiga la policía catalana, que ha detenido por este caso a dos hombres, de 31 y 47 años.
PUBLICIDAD
Hasta el lugar de la pelea se han trasladado tres ambulancias y un helicóptero del Sistema Médico de Emergencias (SEM), sanitarios que han evacuado al menor a un centro hospitalario en estado crítico. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4
Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores
La jornada de reflexión de las elecciones generales, en directo: Feijóo pasa el sábado en Ceuta y Sánchez hace deporte
Este sábado ya no se puede hacer campaña para el 29-N, así que los políticos aprovechan el día para descansar antes de la jornada del domingo
Las ‘chicas de oro’ españolas, tres amigas de Almería que llevan medio siglo viviendo juntas: “Yo no me he casado, pero me he buscado mi porvenir”
Isa, Cari y Turri desafiaron las normas sociales de los años setenta al mudarse juntas a Balerma para ganarse la vida en el campo
Roberto Saviano expone cómo operan hoy las mafias en Europa: “Todo el mundo blanquea dinero en TikTok mediante donaciones falsas”
El periodista italiano desvela cómo los clanes lavan capitales con tarjetas clonadas y frenan el desembarco del fentanilo para proteger su negocio
Málaga registra 264 accidentes de patinetes eléctricos en diez meses y Seguridad Vial pide la formación obligatoria en autoescuelas
La propuesta surge tras el aumento de siniestros urbanos y plantea un curso básico sobre circulación, riesgos y convivencia en la vía pública
MÁS NOTICIAS