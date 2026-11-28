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València, 28 nov (EFE).- Las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y decenas de colectivos sociales de las zonas afectadas por la riada se han concentrado en València para "mantener viva" la memoria de los 234 fallecidos en las riadas y de los tres trabajadores que perecieron en las labores de limpieza y reconstrucción.

En un acto desarrollado a partir de las 18:00 horas de este sábado en la plaza de la Virgen de València, frente al Palau de la Generalitat, los afectados han reclamado "justicia y reparación" para quienes perdieron a sus familiares y vieron cómo sus viviendas quedaron arrasadas.

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En la concentración, que ha tenido lugar en la víspera del día en que se cumplen 25 meses de la dana y de la celebración de las elecciones generales, los participantes han pegado en el suelo pegatinas negras con forma de ataúd y, escritos encima de cada uno de ellos, los nombres de las víctimas que murieron en esta dana.

Las portavoces de las tres principales asociaciones de víctimas se han dirigido a una plaza abarrotada para recordar en voz alta y entre aplausos a las personas que perdieron la vida el 29 de octubre de 2024, de las que "hay que mantener viva su memoria".

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También han recordado que este sábado es jornada de reflexión de unas elecciones generales que tendrán lugar este domingo, pero que esta concentración es "legítima" porque siempre se han "concentrado el último sábado o domingo de cada mes desde el 9 de noviembre de 2024".

Durante el acto, se ha podido ver numerosas pancartas en las que se podía leer frases como "No pararemos hasta lograr justicia", "Mazón, a prisión" y "Ni perdonamos ni olvidamos", así como carteles con las fotos de las víctimas mortales de esta dana junto a la palabra 'justicia' en letras mayúsculas.

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Del mismo modo, una numerosa banda de 'dolçaina y tabalet' ha tocado música solemne mientras los asistentes han guardado silencio. EFE

(foto)