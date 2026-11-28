Madrid, 28 nov (EFE).- En el sorteo de Bonoloto celebrado hoy sábado día 28 de noviembre de 2026, existe un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) al que le han correspondido 1.249.703,69 euros, que ha sido validado en Jerez de La Frontera (Cádiz).
El boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 12 de Jerez de La Frontera (Cádiz), situada en Doña Blanca, 9-11, según información facilitada por Loterías del Estado.
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De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes a los que les ha correspondido a cada uno 78.803,13 euros y que han sido validados en el despacho receptor número 39.030 de Palos de La Frontera (Huelva) y en la administración de loterías número 35 de Vigo (Pontevedra).
La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
44 38 28 36 05 24
Complementario: 04
Reintegro: 6
EFE
amd
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