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París, 28 nov (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se hizo este sábado por tercer año consecutivo con el premio Vélo d'Or que reconoce al mejor ciclista del año, mientras que en la categoría femenina el trofeo fue para la neerlandesa Demi Vollering.

Esta es, en total, el cuarto Vélo d'Or que recibe el ganador de cinco ediciones del Tour de Francia, ya que Pogacar también había logrado en 2021 este prestigioso premio que otorga la revista especializada francesa 'Vélo Magazine'.

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"Este premio es fantástico, es como el Balón de Oro para un futbolista. Muchas gracias a los organizadores. Será estupendo tener este trofeo en mi apartamento, en casa de mis padres", dijo el corredor de 28 años en la gala que se celebró en Mónaco. EFE