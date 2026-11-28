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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El Astralpool Sabadell y el Assolim Mataró siguen intratables y este sábado sumaron sendas victorias ante el SIS Roma italiano (17-7) y el ZV de Zaan neerlandés (7-14), respectivamente, en una tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones en la que el EPlus Catalunya y el Sant Andreu perdieron y complicaron sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

El renovado proyecto vallesano sigue allanando su camino hacia los cuartos de final. El Sabadell suma un pleno de puntos y ya aventaja en seis al SIS Roma, al que arrolló este sábado en Can Llong con una actuación muy sólida.

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El triunfo tuvo dos protagonistas destacadas: Martina Terré, que firmó una nueva exhibición bajo palos con doce paradas, e Irene González, autora de cuatro goles y decisiva para romper el encuentro.

También mantiene su paso firme el Mataró, que superó una complicada visita al ZV de Zaan, vigente campeón de la Eurocopa en 2025. El conjunto catalán supo controlar el encuentro ante un rival correoso y terminó de sentenciarlo con un contundente parcial de 0-5 en el último periodo.

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Martina Claveria y Paige Hauschild, ambas con cuatro goles, lideraron el apartado ofensivo, mientras que Mariona Terré contribuyó al triunfo con ocho paradas.

El que perdió su condición de invicto, aunque plantó cara hasta el último segundo al vigente campeón de Europa, fue el Terrassa. El conjunto egarense cayó por un ajustado 14-13 ante el Olympiacos, pero conserva la segunda posición del grupo C y mantiene intactas sus opciones de acceder a la siguiente ronda.

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Irene Casado dispuso de un último lanzamiento en superioridad, a falta de un segundo, para forzar el empate, pero Ioanna Stomatopoulou detuvo el disparo y evitó que las catalanas culminaran la sorpresa.

La cara más amarga de la jornada fue para el EPlus Catalunya y el Sant Andreu, que se complican seriamente su continuidad en la competición, ambos encuadrados en el grupo B.

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El Catalunya no pudo superar al Vouliagmeni, uno de los aspirantes a estar en la próxima Final a Cuatro, que se impuso por 9-11 pese a las ocho paradas de Laura Aarts.

Todavía más delicada es la situación del Sant Andreu, que se queda prácticamente sin margen de error. La profunda renovación de la plantilla del equipo que logró el bronce en la última Final a Cuatro, tras la salida de varias de sus principales referentes, está pasando factura en esta fase de grupos.

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El conjunto barcelonés continúa último, todavía sin conocer la victoria, después de caer con claridad ante el Pallanuoto Trieste (20-10). Las catalanas aguantaron el ritmo durante el primer cuarto (6-6), pero se vieron superadas a partir de entonces por el empuje del conjunto italiano.

Los cuatro goles de Helena Dalmases no fueron suficientes para evitar una derrota que quedó sentenciada con un contundente parcial de 6-1 en el último periodo. El Sant Andreu está obligado a ganar los partidos que le restan y, aun así, dependerá de otros resultados para mantener vivas sus opciones de clasificación. EFE

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avm/sab