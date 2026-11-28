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Juan José Lahuerta

Madrid, 28 nov (EFE).- El fútbol, que suele entronar a quienes inventan soluciones en ataque, alcanzó otra forma de éxito con el Alavés de Quique Sánchez Flores, que reivindicó en el Santiago Bernabéu la belleza de defender, un ejercicio de inteligencia colectiva, precisión técnica y concentración que terminó con las diez victorias consecutivas del Real Madrid.

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Defender bien exige una sensibilidad especial para interpretar el fútbol. No basta con acumular hombres alrededor de una portería y esperar a que el adversario agote su repertorio ofensivo. Hay que saber cuándo abandonar una posición, interpretar las intenciones de los atacantes, calcular el instante de una anticipación y manejar con absoluta precisión los mecanismos de las ayudas. El Alavés ofreció una exhibición de todos esos fundamentos.

Y encontró enfrente al adversario perfecto para dar dimensión a su obra. El Real Madrid no fue un equipo indolente, espeso o físicamente disminuido. Presionó con ferocidad, imprimió velocidad al juego y encontró buenas conexiones entre sus futbolistas más imaginativos. Bellingham y Mbappé se entendieron, y Vinícius y Güler, menos inspirados que en otras ocasiones, hicieron a medias su trabajo en la aceleración y en el manejo del juego. Sin embargo, casi siempre apareció algún hombre del Alavés para arruinar sus iniciativas.

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Tenaglia ofreció un tratado sobre el arte de la anticipación. Midió las carreras de Vinícius y Mbappé con una precisión extraordinaria e interceptó los pases interiores que amenazaban con descomponer el sistema de Quique. A su lado, Kosti exhibió una formidable capacidad para cruzarse en el camino de los delanteros en el instante previo al remate y Jonny Otto aportó la experiencia de quien conoce todos los secretos del oficio. Detrás, Antonio Sivera resolvió con seguridad cuanto escapó al control de sus compañeros.

Y mientras los defensas del Alavés resolvían situaciones de una enorme complejidad, una acción aparentemente sencilla condenó al Real Madrid. En la primera parte, Dean Huijsen calculó mal una cesión a Courtois y Toni Martínez aprovechó el regalo para marcar su primer gol del curso. Konaté estuvo a centímetros de reparar el error de su compañero.

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La disposición defensiva de Quique escondía, además, una considerable ambición ofensiva. Los tres centrales proporcionaron una plataforma de seguridad desde la que Ángel Pérez y Abde Rebbach emprendieron sus incursiones por los costados. Los dos exhibieron una formidable capacidad física para recorrer sus bandas sin desatender sus obligaciones defensivas.

Ambos asustaron con diferente suerte. Ya en el segundo acto, Rebbach ganó la espalda a Valverde y batió a Courtois con un formidable golpeo que invalidaron unos centímetros de fuera de juego. Y después, a falta de media hora para el final, Ángel Pérez, tras recibir un magnífico pase de Mariano Díaz, tuvo la serenidad de recortar al portero belga y marcar. Entre ambas acciones, Pablo Ibáñez también amenazó la portería madridista a la salida de un córner.

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El Alavés obligó a Mourinho a explorar su repertorio táctico. Primero juntó a Bernardo Silva y Güler en el centro del campo, una sociedad sobre la que tantas reservas ha expresado el portugués por su escasa vocación defensiva. Después sacrificó al turco para introducir a Espí y finalmente intercambió las posiciones de Vinícius y Diomande para favorecer los centros laterales hacia su delantero.

Ni la acumulación de talento ni la sucesión de alternativas descompusieron al Alavés. Tuvo que aparecer el genio de Mbappé, con un recorte a Antonio Blanco y un punterazo formidable desde el vértice del área, para abrir una grieta en el edificio defensivo de Quique. Espí estrelló un cabezazo en el poste y Bellingham, en pleno ejercicio de desesperación madridista, terminó expulsado por doble amonestación después de que César Soto Grado, advertido por el VAR, rectificara la concesión de un penalti y castigara al inglés por simular una caída dentro del área.

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El Real Madrid, acostumbrado últimamente a encontrar soluciones a todos sus problemas, se enfrentó esta vez a un rival que convirtió la resistencia en algo mucho más sofisticado que un acto de supervivencia. El Alavés ganó desde el conocimiento del juego, con futbolistas que entendieron que una anticipación de Tenaglia, un cruce de Kosti o una parada de Sivera pueden encerrar tanta belleza y tanta inteligencia como cualquiera de las genialidades de Mbappé. EFE