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Madrid, 28 nov (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, desveló este sábado que antes de enfrentarse al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, donde ganó 1-2, arengó a sus jugadores con la posibilidad de hacer historia y destacó la capacidad defensiva de su equipo para acabar con las diez victorias consecutivas de los hombres de José Mourinho.

"El último grito antes de salir fue ese, vamos a intentar hacer historia. Por eso es emocionante. Las cosas, si no las sueñas y si no las piensas, es imposible que sucedan. Entonces, se cumplió. Lo han hecho ellos, los encargados de hacer la magia en el campo. Lo construyeron y quedará en sus vidas para siempre", afirmó en rueda de prensa.

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El técnico madrileño enumeró los factores que permitieron al Alavés conquistar el Bernabéu: el acierto en las dos áreas, las intervenciones de Antonio Sivera, una dosis de fortuna y, sobre todo, la capacidad de sus jugadores para neutralizar las transiciones del Real Madrid.

"Cuatro o cinco cosas que se tienen que dar, se dieron y es remarcable la capacidad de los jugadores para defender bien y para evitar las transiciones del Real Madrid, que creemos que es la clave del partido. En este partido encontramos los goles y a partir de ahí el resultado", explicó.

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También desveló que su estrategia consistió en dividir el encuentro en tramos de quince minutos y reconoció que el primer tanto, obra de Toni Martínez, proporcionó a sus futbolistas la energía necesaria para sostener el esfuerzo defensivo.

"Minimizar a tantos buenos jugadores es una tarea muy difícil y ellos lo han conseguido. Se lo dedicamos a la afición y estamos muy agradecidos", manifestó.

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Además, recordó las dificultades que atravesaron el PSV Eindhoven y el Celta en sus recientes visitas al Bernabéu después de completar buenas primeras partes. Por eso, insistió en la necesidad de no conceder espacios al Real Madrid pese a su capacidad para incrementar el ritmo de los encuentros tras el descanso.

"Las transiciones aquí son peligrosísimas y abrir el campo es peligrosísimo. Lo hemos visto con el PSV y el Celta. Hicieron dos grandes primeros tiempos y abrieron el partido y cuando lo abres no sabes cómo vas a acabar", señaló.

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Asimismo, pidió mesura después de una victoria que calificó como un "chute de energía enorme" para una plantilla en la que nunca dejó de confiar, ni siquiera durante las últimas jornadas, cuando los resultados no acompañaron al trabajo de sus jugadores.

"Que no nos dure demasiado la euforia. La personalidad, el entusiasmo y las ganas sí, pero la euforia no. La euforia no nos va a aportar nada. Vamos a disfrutarlo unos días", indicó.

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Por último, reivindicó la unidad de todos los estamentos del Alavés y recordó que su equipo tendrá que afrontar dos nuevos compromisos la próxima semana, en la Copa del Rey frente a la Gimnástica de Torrelavega y en Liga ante el Espanyol.

"Lo bonito es que tenemos un club que mira en la misma dirección. Cuando estemos arriba habrá que ser humildes y cuando estemos abajo habrá que ser fuertes", concluyó. EFE

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