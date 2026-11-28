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Madrid, 28 nov (EFE).- Marc Pubill, defensa del Atlético de Madrid, será baja por ciclo de cinco tarjetas amarillas para el partido de este miércoles de LaLiga EA Sports contra el Barcelona, tras ser amonestado en la primera parte del encuentro de este sábado con al Elche en el Martínez Valero.

Pubill se suma a las ausencias seguras de Alexander Sorloth y Ademola Lookman, ambos por lesión, una vez que se prevé el retorno al menos a la convocatoria de Cristian ‘Cuti’ Romero, que no ha jugado ninguno de los últimos siete duelos de su equipo por una dolencia muscular, pero ya se ha sumado al grupo en los dos entrenamientos más recientes, el jueves y el viernes. No ha ido convocado a Elche.

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El otro apercibido del Atlético, Álex Baena, terminó el partido sin ninguna amonestación, con lo que está a disposición de Simeone para la visita al Barcelona. EFE