Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- Un gol del paraguayo Ramón Sosa a los 52 minutos bastó a Palmeiras para conquistar por cuarta vez la Copa Libertadores tras derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo.
El equipo verdiblanco de la metrópoli brasileña de Sao Paulo suma el título de la edición 67 del torneo a sus vitrinas, en las que ya están los de 1999, 2020 y 2021.
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Y el portugués Abel Ferreira, con su tercer campeonato al frente del Palmeiras (2020, 2021 y 2026) se consolida como el entrenador extranjero más exitoso en la historia de la Copa Libertadores. EFE
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