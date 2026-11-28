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Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- La selección de Nueva Zelanda pasó por encima de la de Inglaterra con un contundente 8-26 y bajo la lluvia en el estadio londinense de Twickenham para hacerse con el tercer puesto en el Campeonato de Naciones de rugby.

Una semana después de caer ante el XV de la Rosa, también en Twickenham, por 37-12, los All Blacks cortaron la racha de cinco victorias consecutivas de la selección ingles para hacerse con el bronce.

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Nueva Zelanda asaltó Twickenham con ensayos de Wallace Sititi y Cam Roigard, transformados por Richie Mo'unga, que agregó cuatro golpes de castigo.

Los ingleses se adelantaron en el marcador con un golpe de castigo de Henry Slade en el segundo minuto, pero no volvieron a anotar hasta un ensayo de Jamie George en el 74 que no pudo y transformar Marcus Smith.

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Este domingo desde las 17.40 CET (16.40 GMT) se juega la final, entre Francia y Sudáfrica, también en Twickenham. EFE