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São Paulo 28, nov (EFE).- Miles de aficionados se reunieron este sábado en los alrededores del estadio Nubank Parque, la casa de Palmeiras, para celebrar el triunfo del conjunto paulista, que conquistó por cuarta vez la Copa Libertadores tras vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata.

La fiesta comenzó desde primeras horas de la tarde en Barra Funda, uno de los barrios de São Paulo aledaños al estadio del Palmeiras, cuyas calles se vistieron de verde y blanco con los hinchas usando camisetas con los colores de su equipo y ondeando sin parar banderas del conjunto paulista.

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Desde el inicio del encuentro, los aficionados no cesaron de corear el nombre de su equipo del alma.

"Palmeeeeiras, Palmeeeeiras, Palmeeeeeiras", se escuchó repetidamente al unísono en las voces de los miles de hinchas, para animar a distancia a su club.

El éxtasis llegó en el minuto 52 cuando Ramón Sosa marcó el gol que terminó por darle la victoria al Verdão.

Con gritos, llantos, saltos y mucha pólvora los seguidores de Palmeiras celebraron el tanto del punta paraguayo, mientras oraron y se persignaron por los minutos restantes del encuentro para que el marcador permaneciera intacto.

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La fiesta se extendió en el barrio hasta entrada la noche, pese a la lluvia, que fue evadida por algunos hinchas con sombrillas e impermeables, mientras que otros optaron por celebrar empapados pero felices una nueva conquista de su equipo después de las que obtuvo en el torneo continental en 1999, 2020 y 2021. EFE

(foto)