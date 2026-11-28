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Madrid, 28 nov (EFE).- La sexta victoria consecutiva como visitante en LaLiga EA Sports lanzó este sábado al Atlético de Madrid a la mejor racha de triunfos fuera de casa en una temporada de su historia en Primera División, tras imponerse sucesivamente a la Real Sociedad (0-3), al Alavés (1-2), al Espanyol (0-1), al Levante (0-2), al Getafe (0-3) y al Elche, este sábado, por 2-3, antes de su visita del próximo miércoles al Barcelona.

A toda velocidad, en apenas siete minutos, el conjunto de Diego Simeone ya había tomado ventaja por dos goles en el estadio Martínez Valero, con un penalti transformado por Alejandro Grimaldo y un gol anotado por Kang-in Lee.

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Pero el 1-2 del Elche recortó el marcador, hasta que Julián Alvarez, a pase de Álex Baena, anotó el 1-3 en el tramo final de la primera parte para agrandar el imponente momento del equipo, en duda por el 2-3 del Elche: ha ganado nueve de sus últimos diez encuentros en este torneo, entre ellos seis salidas seguidas que realzan al equipo.

El Atlético no pierde un partido liguero lejos del Metropolitano desde el pasado 5 de septiembre, cuando cayó por 3-0 con el Athletic Club, en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

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Ha ganado sus seis siguientes duelos a domicilio, con catorce goles a favor, tres en contra y cuatro choques imbatidos en la portería defendida por Jan Oblak.

Solo en una ocasión en su historia en la máxima categoría, el Atlético enlazó seis victorias seguidas lejos de su estadio, pero entre dos temporadas diferentes. Fue en 2013, entre las dos jornadas finales del curso 2012-13 y las cuatro iniciales de la campaña 2013-14.

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Nunca lo ha hecho en un mismo curso, en el que su récord era de cinco, también establecido en la era Diego Simeone, cuando fue campeón liguero.

Una fue en 2013-14, cuando doblegó sucesivamente, entre marzo y abril de 2014, al Celta (0-2), al Betis (0-2), al Athletic Club (1-2), al Getafe (0-2) y al Valencia (0-1). La otra fue en 2020-21, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, cuando venció a Real Sociedad (0-2), Alavés (1-2), Eibar (1-2), Cádiz (2-4) y Granada (1-2). EFE

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