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París, 28 nov (EFE).- La española Paula Blasi, de 23 años y corredora del UAE Team ADQ, fue elegida este sábado como novata (rookie) del año en la ceremonia de entrega de los Premios Vélo d'Or (bicicleta de oro), que reconoce a los mejores ciclistas de la temporada.

En la ceremonia de los premios que organiza la revista francesa 'Vélo Magazine', celebrada en Mónaco, esta escaladora fue elegida por votación popular, por haber confirmado su talento este año al haberse impuesto, entre otras pruebas, en la Amstel Gold Race y en la clasificación general de la Volta a Cataluña.

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Blasi, natural de Esplugues de Llobregat (Barcelona), también logró la victoria en la Vuelta a España, el pasado mes de mayo, con una gran actuación en la última etapa.

En la categoría masculina, el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), 20 años, se impuso con el título de 'rookie' del año. EFE