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Málaga, 28 nov (EFE).- El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, explicó tras la derrota por 3-4 ante el Athletic Club que “quizá el miedo a perder” es uno de los motivos de la dinámica de su equipo, que todavía no ha ganado en catorce jornadas de LaLiga EA Sports.

“La explicación quizá es el miedo a perder. Entramos bien en el partido, pero hemos hecho dos concesiones que nos han castigado con dureza. Nos costó seguir el ritmo y nos fuimos al descanso 1-4, estaba siendo realmente duro”, analizó el técnico andaluz.

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“Agradecemos el alma que tienen nuestros jugadores, siempre dispuestos a dar un paso más. Hemos intentado buscar la revolución, pero me quedo con el orgullo y la casta del equipo”, destacó.

“Lo que hemos hecho en la segunda mitad se hace con capacidad y talento”, subrayó también, aunque reconoce que “es una pena porque ni siquiera terminas sumando y para sumar en Primera tenemos que vivir partidos completos, sin regalar”.

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“A cada pérdida nos llega un gol. Irte con esa desventaja tan grande… ese poquito que sentimos que nos falta es algo que se repite semana tras semana”, añadió Funes, que volvió a defender a sus jugadores.

“No es un tema de capacidad, es un tema de confianza. Este equipo se construyó para eso y eso es lo que mejor saben hacer, no para darle la iniciativa al rival. Las pérdidas son evitables, no es porque los rivales te comprometan”, defendió sobre su estilo de juego.

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“Ellos demuestran que tienen alma. No van a dejar de luchar, pero aquí no vale con poner 45, 60 o 70 minutos buenos si quieres estar un año más en Primera”, advirtió el preparador malaguista.

Por último, elogió el “impresionante” apoyo de la afición porque “sin ellos igual no estábamos en Primera, y sobre el centrocampista sueco Jens Cajuste, autor del primer gol malaguista, dijo que “ha demostrado que puede sumar mucho y ojalá pueda tener más aportaciones”. EFE

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