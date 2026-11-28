Guardar

Madrid, 28 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró que al colegiado César Soto "le gusta demostrar su poder, que es un fenómeno" después de la derrota (1-2) de su equipo en la visita del Alavés al Santiago Bernabéu, en la que expulsó a Jude Bellingham.

"Este árbitro vamos a ver la próxima temporada, porque dos temporadas atrás fue Mbappé, la pasada Vinícius, esta Bellingham, a ver si la próxima le toca a Courtois. Le gusta demostrar su poder, que es un fenómeno, y ya está, pero no quiero decir que perdemos por el árbitro", añadió. EFE

PUBLICIDAD