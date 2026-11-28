Guardar

Madrid, 28 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró que, "cuando el Real Madrid pierde, es la gran historia", quitando hierro a situaciones concretas de sus jugadores, después de la derrota (1-2) de su equipo en la visita del Alavés al Santiago Bernabéu.

"Mi sensación es que cuando el Real Madrid pierde, es la gran historia. Tenéis algo de que hablar por lo menos hasta el miércoles: el Real Madrid ha perdido, ha jugado mal, el entrenador se ha equivocado de equipo, en los cambios. Tenéis una cosa objetiva, no necesitáis intentar que Arda se ha marchado cabreado, que Vinícius ha sido pitado, que yo he sido pitado por no cambiar a Vinícius...", añadió.

PUBLICIDAD

"Dedicaos a analizar nuestra derrota, las historias se buscan cuando las cosas van muy bien, un poco de pimienta. Hemos perdido, es una situación muy dura para nosotros, que vosotros tenéis mucho que criticar. Vini ha sido como todo el equipo, hemos sido todos iguales, no creo que haya un único jugador que ha sido mejor que los otros. El entrenador es el responsable", resumió.

El técnico portugués explicó el cambio de Espí por Arda Güler, que no gustó al Bernabéu: "Estábamos jugando contra un equipo que acumulaba gente en zona defensiva, que cuando recuperaba balón no la tocaba, su intención no era tener balón, era jugar directo, transiciones en contraataque con los jugadores de banda, y nos faltaba presencia en área. Estábamos girando el balón, pero no ocupando el área, y pensé que Espí sería una solución contra un equipo que nos ha dado un partido diferente de todos los que han venido a jugar aquí, y no es una crítica. 5 atrás, 3 por delante, todos cerrados, nosotros toca, toca, pero poca penetración".

PUBLICIDAD

"Cuando están Bernardo y Arda, que son jugadores parecidos, futboleros, de tener balón, el equipo no estaba encontrando espacios y no estaba con presencia en área. Meto a Espí y he pensado que solo tenía dos opciones: o sacar a Arda o a Vinícius. He pensado que Vinícius y Diomande nos darían esa pieza necesaria para poder crear más espacio, y Arda con Bernardo los dos harían exactamente el mismo tipo de trabajo cuando el equipo tenía el balón fácil, muy difícil de tener progresión y llegada al área", concluyó.

También argumentó los cambios en el once inicial: "Quique [Sánchez Flores] ha hecho su planteamiento, que no era una sorpresa para nosotros. He sentido al equipo poco fresco, pero si cambias muchos jugadores para dar frescura tienes el riesgo de que las cosas no vayan bien. No he querido cambiar estructura, he querido dar descanso a Diomande, que está jugando siempre, a Bernardo, que ha corrido 13 kilómetros contra el PSV. Responsabilidad mía, las decisiones son mías, hemos perdido puntos que no podíamos perder, pero la vida continúa y mañana hay trabajo".

PUBLICIDAD

"Yo estoy aquí para intentar ayudar, las cosas son así. He intentado explicaros lo que puedo explicar en este momento, porque me falta ver el partido, estar trabajando el análisis, que no tenemos tiempo para hacerlo. He estado hablando unos minutos con el 'staff', pero es poco, necesito buscar respuestas. Hay una que para mí es clara: ha faltado frescura física, hemos jugado contra un equipo que se ha organizado solo para defender y ver si salía alguna cosa al contraataque, pero necesito de más respuestas", terminó. EFE