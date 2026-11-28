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ELECCIONES GENERALES

Más de 38,6 millones de electores están llamados a las urnas este 29N

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Madrid (EFE).- Más de 38,6 millones de electores están llamados a las urnas este 29N para elegir a 350 diputados y 209 senadores en unas elecciones generales, las decimoséptimas que se celebran en España.

Entre las 09.00 y las 20:00 horas, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en una cita en la que 1.615.034 personas están llamadas a las urnas por primera vez en unas elecciones generales.

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NAUFRAGIO IBIZA

El puerto de Cartagena (Murcia) se prepara para recibir el lunes al Med Emre

Cartagena (Murcia) (EFE).- El puerto de Cartagena (Murcia) se prepara para recibir el lunes al carguero Med Emre, que está siendo remolcado boca abajo por el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor desde Ibiza, donde naufragó el miércoles cargado con 7.000 toneladas de gasóleo.

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El Gobierno de Murcia presentará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para pedir medidas cautelarísimas que impidan la llegada al puerto del carguero.

INMIGRACIÓN CANARIAS

El Hierro sigue bajo el impacto de la última tragedia de la Ruta Canaria

La Restinga (El Hierro) (EFE).- La isla de El Hierro sigue bajo el impacto de la última tragedia de la Ruta Canaria, con 14 cadáveres recuperados, mientras continúa la atención a los supervivientes.

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ONGs como Caminando Fronteras aseguran que el número de víctimas podría ascender a 30.

EL TIEMPO

El domingo electoral arranca con lluvia en el norte, nieblas en el interior y más fresco

Madrid (EFE).- El domingo electoral estará marcado por el paso de un frente atlántico que dejará lluvias en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, así como por la formación de nieblas matinales, con probabilidad de ser densas y persistentes, y temperaturas, que bajan, sobre todo en el este y norte peninsular.

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En el resto de la península y Baleares predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos aunque a primeras horas habrá abundante nubosidad baja en regiones mediterráneas, las depresiones del nordeste y, especialmente, en la meseta sur, donde se esperan nieblas matinales, al igual que en otras zonas de la mitad norte peninsular, la fachada oriental y Baleares.

EFE

plv