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ELECCIONES GENERALES

El Gobierno asegura que está todo listo para que el 29N se celebre "con total normalidad"

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La jornada de reflexión del 29N: descanso, familia, deporte y un viaje de Feijóo a Ceuta

Sánchez, Feijóo y Abascal votarán el 29N en Madrid y Colau en Barcelona

Interior habilita la web y la aplicación para seguir en tiempo real los resultados del 29N

Los 38,6 millones de votantes deciden el domingo las decimoséptimas elecciones generales

NAUFRAGIO IBIZA

El buque naufragado en Ibiza está siendo ya remolcado hacia el puerto de Cartagena

Transportes asegura que el Med Emre es remolcado a Cartagena a marcha baja y sin derrames

El Gobierno murciano pedirá a la Justicia impedir que el buque naufragado llegue a Cartagena

Ayuntamiento, pescadores y empresarios rechazan la llegada del Med Emre a Cartagena

HUELGA GENERAL

Un millar de personas piden en Barcelona la puesta en libertad de huelguistas encarcelados

INMIGRACIÓN CANARIAS

El Hierro vive una jornada de tregua tras la última tragedia de la Ruta Canaria

Caminando Fronteras asegura que las víctimas del último cayuco en El Hierro podrían ser 30

Los migrantes ingresados están estables salvo uno, que está estable dentro de la gravedad

ACCIDENTE FERROVIARIO

Page y Moreno recuerdan a las víctimas de Urda (Toledo) al cumplirse un mes del accidente

SUCESOS MENOR

Un menor de 11 años, herido crítico por arma blanca en Parcs del Penedès (Barcelona)

SUCESOS ALMERÍA

Falsa alarma en el aeropuerto de Almería tras el hallazgo de una maleta abandonada

Evacuada la zona de facturación del aeropuerto de Almería por una maleta abandonada

VIOLENCIA MACHISTA

El juez envía a prisión al presunto autor del asesinato de una mujer en Bilbao

Pasa a disposición judicial el presunto autor del asesinato de su expareja en Bilbao

SUCESOS TREN

Evacuados 84 pasajeros de un tren detenido y sin suministro eléctrico en Navarra

DANA CONCENTRACIÓN

Un acto en València recuerda a las víctimas de la dana para mantener viva su memoria

VIOLENCIA MACHISTA

Cientos de personas recorren Bilbao en protesta por el asesinato de Biansi Nadieska

MOVILIDAD CATALUÑA

La crisis de Rodalies redibuja el mapa de la movilidad: del tren al bus

RESTAURACIÓN RESERVAS

La restauración frena las "reservas fantasma", práctica que deja pérdidas de hasta el 20 %

RAE ELECCIONES

La RAE celebra elecciones el 3 de diciembre sin garantía de continuidad para Muñoz Machado

SECUESTROS AUTOBUSES

Odei A.-Extearte reconstruye los 'secuestros' de autobuses en el extrarradio de Barcelona

PATRIMONIO HISTORIA

Camino del Arcipreste de Hita, próxima ruta cultural entre Guadalajara, Segovia y Madrid

LITERATURA NOVELA (Entrevista)

Máximo Huerta: "Hay buena salud editorial aunque ahora es más fácil despistar al lector"

GUÍA VIAJES

'Maravillas Secretas del Mundo', una guía de 385 lugares extraordinarios para los viajeros

PALEONTOLOGÍA DINOSAURIOS

Descubren un cuello de un titanosaurio en Lleida: "Será una nueva especie seguro"

MÚSICA GEN [F] (Entrevista)

Chiara Oliver: "Nunca nadie me va a ver siendo neutra porque el arte que hago no lo es"

CÓMIC NOVEDADES

'Pensamientos reflexivos', el nuevo cómic de Snider que recoge visualmente sus pesadillas

EL TIEMPO

Las nieblas marcarán las primeras horas del domingo electoral, con lluvias en el norte

EFE

nac/amd