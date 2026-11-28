ELECCIONES GENERALES
El Gobierno asegura que está todo listo para que el 29N se celebre "con total normalidad"
PUBLICIDAD
La jornada de reflexión del 29N: descanso, familia, deporte y un viaje de Feijóo a Ceuta
Sánchez, Feijóo y Abascal votarán el 29N en Madrid y Colau en Barcelona
Interior habilita la web y la aplicación para seguir en tiempo real los resultados del 29N
Los 38,6 millones de votantes deciden el domingo las decimoséptimas elecciones generales
NAUFRAGIO IBIZA
El buque naufragado en Ibiza está siendo ya remolcado hacia el puerto de Cartagena
Transportes asegura que el Med Emre es remolcado a Cartagena a marcha baja y sin derrames
El Gobierno murciano pedirá a la Justicia impedir que el buque naufragado llegue a Cartagena
Ayuntamiento, pescadores y empresarios rechazan la llegada del Med Emre a Cartagena
HUELGA GENERAL
Un millar de personas piden en Barcelona la puesta en libertad de huelguistas encarcelados
INMIGRACIÓN CANARIAS
El Hierro vive una jornada de tregua tras la última tragedia de la Ruta Canaria
Caminando Fronteras asegura que las víctimas del último cayuco en El Hierro podrían ser 30
Los migrantes ingresados están estables salvo uno, que está estable dentro de la gravedad
ACCIDENTE FERROVIARIO
Page y Moreno recuerdan a las víctimas de Urda (Toledo) al cumplirse un mes del accidente
SUCESOS MENOR
Un menor de 11 años, herido crítico por arma blanca en Parcs del Penedès (Barcelona)
SUCESOS ALMERÍA
Falsa alarma en el aeropuerto de Almería tras el hallazgo de una maleta abandonada
Evacuada la zona de facturación del aeropuerto de Almería por una maleta abandonada
VIOLENCIA MACHISTA
El juez envía a prisión al presunto autor del asesinato de una mujer en Bilbao
Pasa a disposición judicial el presunto autor del asesinato de su expareja en Bilbao
SUCESOS TREN
Evacuados 84 pasajeros de un tren detenido y sin suministro eléctrico en Navarra
DANA CONCENTRACIÓN
Un acto en València recuerda a las víctimas de la dana para mantener viva su memoria
VIOLENCIA MACHISTA
Cientos de personas recorren Bilbao en protesta por el asesinato de Biansi Nadieska
MOVILIDAD CATALUÑA
La crisis de Rodalies redibuja el mapa de la movilidad: del tren al bus
RESTAURACIÓN RESERVAS
La restauración frena las "reservas fantasma", práctica que deja pérdidas de hasta el 20 %
RAE ELECCIONES
La RAE celebra elecciones el 3 de diciembre sin garantía de continuidad para Muñoz Machado
SECUESTROS AUTOBUSES
Odei A.-Extearte reconstruye los 'secuestros' de autobuses en el extrarradio de Barcelona
PATRIMONIO HISTORIA
Camino del Arcipreste de Hita, próxima ruta cultural entre Guadalajara, Segovia y Madrid
LITERATURA NOVELA (Entrevista)
Máximo Huerta: "Hay buena salud editorial aunque ahora es más fácil despistar al lector"
GUÍA VIAJES
'Maravillas Secretas del Mundo', una guía de 385 lugares extraordinarios para los viajeros
PALEONTOLOGÍA DINOSAURIOS
Descubren un cuello de un titanosaurio en Lleida: "Será una nueva especie seguro"
MÚSICA GEN [F] (Entrevista)
Chiara Oliver: "Nunca nadie me va a ver siendo neutra porque el arte que hago no lo es"
CÓMIC NOVEDADES
'Pensamientos reflexivos', el nuevo cómic de Snider que recoge visualmente sus pesadillas
EL TIEMPO
Las nieblas marcarán las primeras horas del domingo electoral, con lluvias en el norte
EFE
nac/amd
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD