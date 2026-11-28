Guardar

Almería, 28 nov (EFE).- La Policía Nacional ha confirmado que se trata de una falsa alarma el incidente registrado este sábado en el aeropuerto de Almería por la aparición de una maleta sospechosa abandonada en la zona de facturación y salidas, cuyo hallazgo ha obligado a evacuar preventivamente la terminal.

Fuentes de la Comisaría Provincial de Almería han confirmado a EFE que la intervención de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y de naturaleza NRBQ (TEDAX) de la Policía Nacional ha concluido que se trataba de una falsa alarma.

PUBLICIDAD

El hallazgo del equipaje había motivado la activación del protocolo de seguridad establecido para este tipo de situaciones, que incluye el aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad y la movilización de los artificieros, según habían indicado previamente a EFE fuentes de Aena.

La Policía Nacional había procedido a evacuar por precaución el edificio de la terminal alrededor de las 19:40 horas, según fuentes próximas a la investigación, y se había restringido asimismo el acceso a la zona de taxis y transportes públicos.

PUBLICIDAD

Los TEDAX se han desplazado hasta la zona de facturación y salidas del aeródromo de la capital almeriense, donde habían sido requeridos para examinar la maleta abandonada.

La Comisaría Provincial ha confirmado finalmente que el incidente ha resultado ser una falsa alarma. EFE

mma/plv