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Almería, 28 nov (EFE).- Los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y de naturaleza NRBQ) de la Policía Nacional de Almería investigan la aparición de una maleta sospechosa abandonada en el aeropuerto de Almería, lo que ha obligado a evacuar por precaución la terminal de facturación y salidas.

Fuentes de la Comisaría Provincial de Almería han confirmado a EFE que los artificieros trabajan en estos momentos en la zona de facturación-salidas del aeródromo de la capital almeriense, zona en la que ha sido localizado este equipaje.

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Por su parte, desde Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) se ha indicado a EFE que se ha seguido el protocolo habitual en casos de hallazgos de este tipo, que incluye el aviso a las fuerzas y cuerpo de seguridad y la movilización de los TEDAX.

Según fuentes próximas a la investigación, la Policía Nacional ha evacuado el edificio de la terminal por precaución alrededor de las 19:40 horas, toda vez que no se permite el acceso a la zona a los taxis y transportes públicos. EFE

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