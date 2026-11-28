Guardar

Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- El austríaco Stephan Embacher logró este sábado su segunda victoria en la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico, de la que vuelve a ser líder en solitario, al ganar la tercera cita de la temporada, disputada en la estación finlandesa de Ruka.

Embacher, que hace una semana fue el ganador en Lillehammer de la prueba inaugural y fue el primer líder de la temporada, se impuso en el Rukatunturi (HS142) con 304,8 puntos y dos saltos de 145 y 143 metros.

PUBLICIDAD

Lo acompañaron en el podio el suizo Sandro Hauswirth, que por primera vez acabó entre los tres mejores en una prueba de la Copa del Mundo (139,5+142,5 metros y 297,9 puntos); y el noruego Marius Lindvik (143+140 y 295).

Embacher, tirolés de 20 años, se coloca de nuevo en solitario al frente de la clasificación general de la Copa del Mundo con 245 puntos, 73 más que su compatriota Raffael Zimmermann, octavo en Ruka, y 82 de margen sobre el noruego Kristoffer Eriksen Sundal, decimocuarto y con el que compartía el mando.

PUBLICIDAD

Este domingo se disputa la cuarta prueba del circuito, de nuevo en Ruka. EFE