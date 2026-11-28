Guardar

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El Vila-sana, el Esneca Fraga y el Orkla Bigues i Riells comenzaron este sábado con victoria su participación en la renovada Liga de Campeones, tras imponerse al Generali Palau (3-2), al Martinelia Manlleu (5-0) y al Nantes (6-1), respectivamente.

No lo tuvo fácil el Vila-sana, que afronta una nueva temporada con el objetivo de conquistar el primer título continental de su historia. El conjunto ilerdense tuvo que emplearse a fondo ante un Palau que le llevó hasta el límite en un encuentro muy igualado y que no se resolvió hasta el último tramo.

PUBLICIDAD

A falta de un minuto y medio para el final, Aina Florenza encontró el gol decisivo para desnivelar el marcador y asegurar los primeros tres puntos para las catalanas.

Más plácido fue el estreno del vigente campeón, el Esneca Fraga, que inició la defensa del título con una clara victoria ante el Manlleu (5-0).

PUBLICIDAD

Pese a la diferencia final, el conjunto aragonés tuvo que esperar hasta menos de cinco minutos antes del descanso para abrir el marcador. Tras el paso por vestuarios, confirmó su superioridad con cuatro tantos más. María Sanjurjo fue una de las grandes protagonistas del encuentro, con un doblete.

También tuvo un estreno inmejorable el Bigues i Riells. El conjunto catalán, debutante en la máxima competición continental, arrolló al Nantes (6-1), que acusó su condición de rival más asequible sobre el papel. Las locales encarrilaron el encuentro en una primera mitad en la que apenas encontraron oposición y que terminó con un claro 3-0, antes de redondear la goleada tras el descanso.

PUBLICIDAD

En el duelo con cuentas pendientes entre el Benfica y el Telecable, las asturianas no pudieron consumar la revancha por la eliminación sufrida ante las portuguesas en las semifinales de la pasada edición. El conjunto lisboeta impuso su intensidad desde el inicio y apenas concedió opciones a las españolas, a las que superó por un contundente 5-1.

Marlene Sousa, autora de dos goles, lideró el ataque del Benfica en un encuentro en el que el Telecable nunca encontró la manera de competir de igual a igual. Nuria Almeida, a menos de un minuto para la conclusión, anotó el único tanto asturiano.

PUBLICIDAD

La primera fase de la competición constará de cuatro jornadas, programadas entre el 28 de noviembre y el 27 de febrero.

Los dos primeros clasificados obtendrán el billete directo para la Final a Cuatro, mientras que los equipos que terminen entre la tercera y la sexta posición deberán disputar una eliminatoria de 'play-in' para completar las cuatro plazas de la fase final, prevista para los días 22 y 23 de mayo de 2027. EFE

PUBLICIDAD

avm/apa