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Elche (Alicante), 28 nov (EFE).- El Club Balonmano Elche ha anunciado este sábado el acuerdo con Mario Ortiz Rodríguez para que se convierta en el entrenador del primer equipo femenino, que milita en la Liga Guerreras Iberdrola, a partir de la próxima temporada y hasta 2029.

El técnico cordobés tomará el relevo de Alberto Zabalegui, que continuará al frente del equipo ilicitano hasta el final de la presente campaña, en la que el Elche ocupa la segunda posición de la clasificación.

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Mario Ortiz ejerce actualmente como director técnico del club y dirige al equipo masculino de Primera Nacional. Cuenta con una amplia experiencia en los banquillos y ha trabajado en clubes como Adesal La Fuensanta, BM Maravillas, BM Pozoblanco, Córdoba de BM, BM San Adrián y Schär Colores Zaragoza.

También ha sido seleccionador juvenil femenino de Andalucía y ha dirigido a diferentes selecciones provinciales y universitarias.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en todas las categorías femeninas nacionales, desde Primera Nacional hasta División de Honor, además de acumular experiencia en competiciones masculinas.

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Su palmarés incluye seis ascensos de categoría, cinco títulos nacionales, siete medallas nacionales, cuatro títulos autonómicos y trece medallas autonómicas.

El BM Elche ha agradecido a Alberto Zabalegui, que fue segundo de Joaquín Rocamora, actual seleccionador nacional, el trabajo realizado durante estos años y, especialmente, su esfuerzo en la actual temporada, que el club considera “un año de construcción” para el equipo de División de Honor. EFE

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