Elche (Alicante), 28 nov (EFE).- El Atlético de Madrid ha prolongado su racha triunfal como visitante en el presente campeonato tras vencer en Elche (2-3) y enlazar su sexta victoria consecutiva lejos de su estadio.
El equipo de Diego Simeone decantó pronto el encuentro a su favor con dos goles en los primeros siete minutos, pero el Elche, que sigue sin saber lo que es ganar como local, reaccionó y complicó hasta el último instante el triunfo al conjunto madrileño. EFE
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