Guardar

Zaragoza, 28 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Jaca (Huesca) a una joven de 22 años como presunta autora de un delito de odio y lesiones tras propinar un puñetazo en el ojo a la concejala de Vox en el consistorio, Marta Moreno.

Los hechos, según ha informado a EFE la Policía Nacional, han tenido lugar en la calle Gil Berges, en la zona de bares de la ciudad, donde la joven habría llamado "fascista" a la edil cuando le ha agredido.

PUBLICIDAD

Vox ha condenado en un comunicado la agresión que, según ha indicado en un comunicado, ha dejado secuelas a Moreno en el globo ocular.

Una agresión que, según la formación, ha sido "por motivos políticos", dado que la agresora reconoció e identificó a Moreno por las funciones que desempeña como concejala en la localidad.

PUBLICIDAD

Desde Vox han emplazado al resto de formaciones políticas a condenar la agresión sufrida por Marta Moreno, porque en democracia "no hay lugar para la violencia". EFE