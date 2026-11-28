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Bilbao, 28 nov (EFE).- Centenares de personas han recorrido este sábado Bilbao y han pasado ante el portal donde vivía Biansi Nadieska, asesinada presuntamente por su expareja el jueves, en una marcha en la que el movimiento feminista ha denunciado que "los protocolos siguen fallando".

La manifestación ha tenido lugar el mismo día en que el juez ha enviado a prisión provisional y sin fianza al presunto autor, un hombre de 47 años que tenía prohibido desde hacía casi un año acercarse a menos de 300 metros de la víctima, pero que convivía con ella.

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La marcha ha salido de la plaza Indautxu y ha recorrido la calle Autonomía, y a su paso se le han ido sumando personas que caminaban por la zona, hombres y mujeres de todas las edades, y también menores.

La protesta ha estado marcada por el color violeta, con flores, banderas feministas y pancartas con lemas como "Vivas nos queremos", y en la que los manifestantes han coreado "Señor, señora, no sea indiferente, asesinan a mujeres en la cara de la gente".

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Los asistentes han pedido justicia para Biansi y protección para su familia y han coreado en euskera "gora, gora, gora, borroka feminista, antirracista, anticapitalista", un viva a la lucha feminista, antirracista y anticapitalista.

El Movimiento Feminista de Euskal Herria ha señalado en un manifiesto que "las instituciones continúan coleccionando minutos de silencio" y ha exigido "justicia, memoria y reparación".

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El texto incluye un pasaje en el que mujeres migrantes preguntan por qué se espera "a que ocurra un asesinato para detenernos a mirarla" y afirman que su aislamiento "no es casual".

En la marcha ha participado el colectivo Zirgariak, de mujeres migradas que trabajan como cuidadoras sociosanitarias, y Fernanda Callejas, de la Asamblea Antirracista de Bilbao, ha declarado durante la misma que "las violencias también son racistas, no sólo de género".

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Callejas ha advertido de que una mujer migrada sin acceso a una vivienda no tiene alternativa para salir de una relación violenta y ha sostenido que hay que "pasar del grito a la acción".

La organización Feministas por Nicaragua en Euskal Herria ha reclamado al Ayuntamiento de Bilbao que ejerza la acusación popular y al Gobierno vasco una investigación de las actuaciones policiales, judiciales y asistenciales previas al crimen.

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Los hechos ocurrieron en torno a las 20.00 horas del jueves en una vivienda de la calle Marcelino Oreja, en la zona de Indautxu, donde el hombre presuntamente acuchilló a la mujer, de 34 años, que murió horas después en el Hospital de Cruces.

Los dos hijos pequeños de la mujer se encontraban en la vivienda en el momento de la agresión. Tanto ella como su expareja contaban con antecedentes por violencia de género y violencia doméstica.

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El Ministerio de Igualdad confirmó el viernes el caso, que es el primero de una mujer asesinada en 2026 en Euskadi a manos de su pareja o expareja y que eleva a 50 las mujeres asesinadas por violencia de género en España este año.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer las 24 horas y en 53 idiomas y, en caso de emergencia, se puede llamar al 112. EFE

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