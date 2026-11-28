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Huelva, 28 nov (EFE).- El onubense Juan Bautista Castilla 'Chamba' ha comenzado con fuerza su participación en el Campeonato del Mundo de Ultraman de Hawaii, en el que el deportista de Valverde del Camino ha completado la primera etapa de la competición en primera posición, después de invertir un tiempo de 7 horas, 50 minutos y 2 segundos en superar los dos sectores de la jornada inaugural.

Chamba ha firmado así un magnífico estreno en una de las pruebas de ultrafondo más exigentes del calendario internacional, que ha comenzado con 10 kilómetros de natación en mar abierto y otros 145 kilómetros de ciclismo.

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El propio deportista se ha mostrado muy satisfecho con este comienzo, especialmente por las sensaciones experimentadas durante el recorrido, un aspecto importante de cara a las dos jornadas que todavía tiene por delante: “muy feliz por el resultado y, sobre todo, por las sensaciones”, dijo.

La competición exige una enorme capacidad de resistencia física y mental, ya que los participantes deben afrontar tres etapas consecutivas hasta completar el exigente recorrido.

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El Campeonato del Mundo continúa este sábado con una segunda etapa íntegramente ciclista, que pondrá de nuevo a prueba la resistencia de Chamba. El recorrido contempla 276 kilómetros entre el Parque Nacional de los Volcanes y el Parque de Kamehameha.

El onubense tendrá que gestionar sus fuerzas y mantener la regularidad para defender la posición privilegiada que ha conseguido en el estreno del campeonato.

La competición concluirá el domingo con la tercera y última etapa, una doble maratón de 84,7 kilómetros entre Hawi y Kailua-Kona.

Ésta es la cuarta participación del deportista de Valverde del Camino en el Campeonato del Mundo de Ultraman de Hawaii. Chamba conoce bien la exigencia de esta competición, en la que ya logró proclamarse campeón del mundo en 2024 y consiguió la segunda posición en la edición del pasado año.

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Su objetivo en esta nueva participación es volver a luchar por el título mundial. Para ello cuenta, además, con un equipo que tiene como capitana a la también deportista onubense Carolina Marín, campeona olímpica, mundial y europea de bádminton. EFE

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